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Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

Örgüt üyeleri ve "ByLock" kullananlara yönelik 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt üyeleri ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Trabzon merkezli İstanbul, Kırıkkale, Ağrı, Erzurum ve Samsun'da belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda aranan 15 şüpheliden 9'u yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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9 gözaltı FETÖ/PDY operasyonu Trabzon

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