Trabzon merkezli FETÖ/PYD operasyonu

Trabzon merkezli 8 ilde, FETÖ/ PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Konya Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı F.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Erzincan, Hatay, Adana ve Konya'da, FETÖ/ PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer alan 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay ve ihraç edilmiş 2 askeri öğrenciye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Konya Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı F.Y'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle Trabzon'un Of ilçesi Askerlik Şubesi Başkanı Üstteğmen M.Ö. yakalandı.