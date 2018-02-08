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Trabzon merkezli FETÖ/PYD operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 20:05 | Son Güncelleme

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda Konya Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı F.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı

Trabzon merkezli 8 ilde, FETÖ/ PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Konya Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı F.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Erzincan, Hatay, Adana ve Konya'da, FETÖ/ PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer alan 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay ve ihraç edilmiş 2 askeri öğrenciye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Konya Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı F.Y'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle Trabzon'un Of ilçesi Askerlik Şubesi Başkanı Üstteğmen M.Ö. yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PYD Trabzon

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