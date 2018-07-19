Trabzon POMEM'de mezuniyet heyecanı

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 311 polis adayı için tören düzenlendi.

Okulda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mezun olan polisleri tebrik eden Vali Yücel Yavuz, törende yaptığı konuşmada, mezun olan her polisin kutsal üniforma altında vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Her türlü güçlüğü birlik ve beraberlikle aşarak dünya tarihinde gururlu bir millet olmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayan Yavuz, "Bu esaslar içerisinde mücadelemiz tarih içerisinde olduğu gibi hep devam ediyor. Burada arkadaşlarımız değişik branşlarda, lisans ve ön lisans eğitimi gördüler. Üniversiteye girerken arzu ettikleri bölümleri bitirip polislik mesleğine talip oldular ve başardılar. Şimdi her biri vatanına, bayrağına, milletine hizmet etmek için görev aldılar." dedi.

Vali Yavuz, bir süre önce Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde güvenlik kuvvetlerimizin muhteşem bir operasyonuyla ele geçirilen sözde Karadeniz sorumlusu ile birlikte Karadeniz'deki örgüt çökertildi ancak tehlike bitmedi. Bu konuda duyarlılığımız devam edecek. Biz milli ve manevi değerlerimize aynen olduğu gibi devam edersek, öz değerlerimize sahip çıkarsak ve öz güvenimizi 15 Temmuz'da olduğu gibi en üst seviyeye çıkardığımızda önümüz açıktır."

Konuşmaların ardından Yücel Yavuz, okulu ilk 3'e girerek bitiren Sinan Albayrak, Ömür Tokgöz ve Muhammet Karaosman'a başarı belgeleri ile ödüllerini verdi.

Tören, mezun olan polislerin geçit töreni ile sona erdi.

