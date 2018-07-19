HABER

Trabzon POMEM'de mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi Yücel Yavuz: "Biz milli ve manevi değerlerimize aynen olduğu gibi devam edersek, öz değerlerimize sahip çıkarsak ve öz güvenimizi 15 Temmuz'da olduğu gibi en üst seviyeye çıkardığımızda önümüz açıktır"

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 311 polis adayı için tören düzenlendi.

Okulda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mezun olan polisleri tebrik eden Vali Yücel Yavuz, törende yaptığı konuşmada, mezun olan her polisin kutsal üniforma altında vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Her türlü güçlüğü birlik ve beraberlikle aşarak dünya tarihinde gururlu bir millet olmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayan Yavuz, "Bu esaslar içerisinde mücadelemiz tarih içerisinde olduğu gibi hep devam ediyor. Burada arkadaşlarımız değişik branşlarda, lisans ve ön lisans eğitimi gördüler. Üniversiteye girerken arzu ettikleri bölümleri bitirip polislik mesleğine talip oldular ve başardılar. Şimdi her biri vatanına, bayrağına, milletine hizmet etmek için görev aldılar." dedi.

Vali Yavuz, bir süre önce Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde güvenlik kuvvetlerimizin muhteşem bir operasyonuyla ele geçirilen sözde Karadeniz sorumlusu ile birlikte Karadeniz'deki örgüt çökertildi ancak tehlike bitmedi. Bu konuda duyarlılığımız devam edecek. Biz milli ve manevi değerlerimize aynen olduğu gibi devam edersek, öz değerlerimize sahip çıkarsak ve öz güvenimizi 15 Temmuz'da olduğu gibi en üst seviyeye çıkardığımızda önümüz açıktır."

Konuşmaların ardından Yücel Yavuz, okulu ilk 3'e girerek bitiren Sinan Albayrak, Ömür Tokgöz ve Muhammet Karaosman'a başarı belgeleri ile ödüllerini verdi.

Tören, mezun olan polislerin geçit töreni ile sona erdi.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Danıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddettiDanıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddetti
Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari Valiliğini ziyaret ettiMilli Savunma Bakanı Akar, Hakkari Valiliğini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mezuniyet POMEM tören Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.