Trabzon Şehir Müzesi'ne yoğun ilgi

Trabzon'un tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan çok sayıda eserin bulunduğu Trabzon Şehir Müzesi, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Müze, yılın iki ayında 4 bin 456 ziyaretçi kabul etti.

Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan Trabzon Şehir Müzesi'nin 3 katlı binasında, kentin tarihinin yanı sıra yaşam tarzı, mimarisi ve el sanatları gibi zenginliklerini de yansıtan çok sayıda eser yer alıyor.

Kent merkezinde bulunmasından dolayı ulaşımı kolay olan müze, şehrin tarihiyle ilgili görseller, coğrafi işaretler ve tarihi eserler, bal mumundan yapılmış yöresel kıyafetli mankenlerle kente ait bilgilendirme yaparken, geçmiş tarihli oy pusulaları, milli mücadele dönemine ait silahlar, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen askerlerin mektuplarıyla da ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un tarihi dokusuyla ön planda bir kent olduğunu söyledi.

Trabzon Şehir Müzesi'nin bu kapsamda dikkati çektiğini dile getiren Gümrükçüoğlu, müzedeki, kentin geçmişine yönelik materyallerin yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü ifade etti.