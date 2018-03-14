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Trabzon Şehir Müzesi'ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan çok sayıda eserin bulunduğu Trabzon Şehir Müzesi, yılın iki ayında 4 bin 456 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu: "Önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının daha da artacağına inanıyoruz. Beklentimiz yeni turizm sezonunun önceki yıllara oranla çok daha güzel geçmesidir"

Trabzon'un tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan çok sayıda eserin bulunduğu Trabzon Şehir Müzesi, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Müze, yılın iki ayında 4 bin 456 ziyaretçi kabul etti.

Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan Trabzon Şehir Müzesi'nin 3 katlı binasında, kentin tarihinin yanı sıra yaşam tarzı, mimarisi ve el sanatları gibi zenginliklerini de yansıtan çok sayıda eser yer alıyor.

Kent merkezinde bulunmasından dolayı ulaşımı kolay olan müze, şehrin tarihiyle ilgili görseller, coğrafi işaretler ve tarihi eserler, bal mumundan yapılmış yöresel kıyafetli mankenlerle kente ait bilgilendirme yaparken, geçmiş tarihli oy pusulaları, milli mücadele dönemine ait silahlar, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen askerlerin mektuplarıyla da ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un tarihi dokusuyla ön planda bir kent olduğunu söyledi.

Trabzon Şehir Müzesi'nin bu kapsamda dikkati çektiğini dile getiren Gümrükçüoğlu, müzedeki, kentin geçmişine yönelik materyallerin yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü ifade etti.

Gümrükçüoğlu, müzenin ziyaretçilerini adeta geçmişe götürdüğünü belirterek, "Karadenizli'nin geçmiş yaşantısından kesitler sunan müzemizi yılın iki aylık döneminde 4 bin 456 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Müzemizin açıldığı günden itibaren ziyaretçi potansiyelini giderek artırıyor. O nedenle önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının daha da artacağına inanıyoruz. Beklentimiz yeni turizm sezonunun önceki yıllara oranla çok daha güzel geçmesidir." diye konuştu.

- "Trabzon Şehir Müzesi gerçekten görülmeye değer bir yer"

Trabzon'da turistlerin memnuniyet oranının yüksek olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, bu durumun yaz turizm sezonuna pozitif olarak yansıyacağını belirtti.

Gümrükçüoğlu, Trabzon'da turizmin önemli olduğuna işaret ederek, belediye olarak turizme yönelik her türlü yatırımı desteklediklerini aktardı.

Turizmde müzelerin ön plana çıktığını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Trabzon Şehir Müzesi'ne katkı veren vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyorum. Müzemiz gerçekten vatandaşlarımızın da desteğiyle çok daha geniş bir içeriğe sahip oldu. Vatandaşlarımızın ürün ve eserlerini müzemiz için bağışlamaları bizleri ayrıca mutlu etti. Trabzon Şehir Müzesi gerçekten görülmeye değer bir yer. " ifadelerini kullandı.

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