HABER

Trabzon ve Artvin’de 'çocuklara şiddet ve istismar' protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:09 | Son Güncelleme

TRABZON ve Artvin’in Hopa ilçesinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları ile protesto edildi.

Uğur AYDIN- Hayati AKBAŞ/TRABZON, (DHA) - TRABZON ve Artvin’in Hopa ilçesinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları ile protesto edildi.

Trabzon’da, Emek ve Demokrasi Güçler Platformu üyeleri Uzun Sokak’ta toplandı, 'Çocuk istismarına son', 'İstismarı aklatmayacağız' ve 'Tecavüze dur de' yazılı dövizlerle Atatürk Alanı’na yürüdü. Kortejin önünde yürüyen çocuklar da 'Çocuklar ölmesin resim de yapabilsin' yazılı pankart taşıdı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi Şerife Uyanık, çocukların güvenli bir ülkede, güvenli bir gelecek teminatıyla yaşaması gerekliliğini ifade etti. Uyanık, “Yine iki çocuğumuzun kaçırılması, istismara uğraması, öldürülmesi haberiyle içimiz acıdı, kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunması ve hakları gözetilmesi gereken çocuklarımız. Artık yeter! Hiçbir çocuk hiçbir şekilde istismara uğramasın" dedi.

Grup daha sonra dağıldı.

HOPA’DA YÜRÜYÜŞ

Artvin’in Hopa ilçesinde Sosyalist Kadın Meclisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) CHP ve ÖDP’li kadınlar belediye parkında toplandı, Hopa meydanına yürüdü. 'İstismara susma, Hesap sor' pankartı açan kadınlar adına konuşan Sevcan Altunkaya, her gün bir çocuğun cinsel istismara uğrayarak öldürüldüğü bir ülkede yaşamaktan utanç ve öfke duyduklarını söyledi. Altunkaya, "Çocukları koruyamayan adaletsizlikten, hukuksuzluktan utanç ve öfke duyuyoruz. İstismara uğrayan ve katledilen Leyla ve Eylül ile tüm çocuklarımız için herkesi ses çıkarmaya çağırıyoruz. Çocukların düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz. Onlar bizim karanlıklar giyip sessizce ölmemizi istiyorlar. Teslim olmayacağız, hesap soracağız" diye konuştu.

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!
Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçuEren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İlginizi Çekebilir

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivriada açıklarında gemi kazası

Sivriada açıklarında gemi kazası

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.