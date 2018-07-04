Trabzon ve Artvin’de 'çocuklara şiddet ve istismar' protestosu

Uğur AYDIN- Hayati AKBAŞ/TRABZON, (DHA) - TRABZON ve Artvin’in Hopa ilçesinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları ile protesto edildi.

Trabzon’da, Emek ve Demokrasi Güçler Platformu üyeleri Uzun Sokak’ta toplandı, 'Çocuk istismarına son', 'İstismarı aklatmayacağız' ve 'Tecavüze dur de' yazılı dövizlerle Atatürk Alanı’na yürüdü. Kortejin önünde yürüyen çocuklar da 'Çocuklar ölmesin resim de yapabilsin' yazılı pankart taşıdı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi Şerife Uyanık, çocukların güvenli bir ülkede, güvenli bir gelecek teminatıyla yaşaması gerekliliğini ifade etti. Uyanık, “Yine iki çocuğumuzun kaçırılması, istismara uğraması, öldürülmesi haberiyle içimiz acıdı, kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunması ve hakları gözetilmesi gereken çocuklarımız. Artık yeter! Hiçbir çocuk hiçbir şekilde istismara uğramasın" dedi.