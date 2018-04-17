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Trabzon’da 10 bin öğrenciye ‘sıfır atık’ bilinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Trabzon’da 10 bin öğrenciye daha yaşanılabilir çevrenin oluşmasına katkı sağlamak için ‘’Sıfır Atık’’ sunumu yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 81 ilde başlatılan, ‘’Sıfır Atık’’ uygulaması kapsamında Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Alo 181 Çağrı Merkezi çalışanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen ‘’Sıfır Atık’’ sunumları, merkez ve ilçelerde lise ve ilköğretim okullarında yapıldı.

Trabzon’da 10 bin öğrenciye ‘sıfır atık’ bilinci

Trabzon’da 10 bin öğrenciye daha yaşanılabilir çevrenin oluşmasına katkı sağlamak için ‘’Sıfır Atık’’ sunumu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 81 ilde başlatılan, ‘’Sıfır Atık’’ uygulaması kapsamında Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Alo 181 Çağrı Merkezi çalışanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen ‘’Sıfır Atık’’ sunumları, merkez ve ilçelerde lise ve ilköğretim okullarında yapıldı. Bugüne kadar 10 bin öğrenci ve idareciye ‘Sıfır Atık’’ eğitimi verilirken sunum yapılan okullara geri dönüşüm kutuları, atık yağ bidonları, atık pil kutuları, çevreci broşürler ve hikaye kitapları hediye edildi.
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdür Ali Vedat Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘’Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde en önemli görevlerden birisi de yine yerel yönetimlere düşmektedir. Projeden istenilen verimin alınması ve proje hedefinin yakalanması için belediye başkanlıklarımızın Atık Yönetim Planlarını acil olarak yapmaları ve geri dönüşüm firmaları ile gerekli çalışmaları başlatmaları büyük önem arzetmektedir’’ dedi.
Oluşturulan ‘’Sıfır Atık’’ ekibinin Trabzon’da lise ve ilköğretim okullarında temel olarak kağıt, metal, cam, plastik, atık yağ ve atık pillerin geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması yönünde tanıtım faaliyetleri yönünde bilgi verdiklerini kaydeden Çiftçi ‘’Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında, 2023’te projenin Türkiye genelinde uygulamaya geçmesi planlanıyor. Projede ana hedef doğayı ve çevreyi korumak atıkların hammadde olduğunu kavrayıp geri kazanımın mümkün olduğu bilincine varabilmek. Bizler eğitimlerde gördüğümüz şekliyle öğrenci, veli ve idarecilerimizin projeye olan ilgisi takdire şayandır’’ ifadelerini kullandı.

Trabzon’da 10 bin öğrenciye ‘sıfır atık’ bilinci

Trabzon’da 10 bin öğrenciye ‘sıfır atık’ bilinci

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