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Trabzon'da 12. kattaki evin camından düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 21:16 | Son Güncelleme

Trabzon'da 12. kattaki evin camından düşen çocuk öldü

Trabzon'da 12. katındaki evinin camından düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesindeki Ak Life3 sitesinin C blokunda 12. katta ikamet eden Keleş ailesinin 2 yaşındaki çocuğu Ömer Asaf, henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin camından aşağı düştü.

Çocuğunun camdan düştüğünü fark eden anne, apartman görevlisinin yardımıyla ağır yaralanan çocuğu, Yavuz Selim Kemik Hastanesine götürdü. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Apartman görevlisi Yaşar Bakıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Asaf'ın apartmanın 12. katında ikamet eden ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.

Bakıoğlu, apartmanda kadın sesini duyduğunu söyleyerek, "Önce apartmanda kavga olduğu sandım. Asansörde çocuğun annesini gördüm, merdivenden aşağı koştum. Ne olduğunu sorduğumda 'Çocuğum düştü' dedi. Apartmanın yan tarafına geldim. Çocuk, çimenlerin üzerinde yatıyordu." dedi.

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