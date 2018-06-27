HABER

Trabzon'da 40 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da 40 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yurt dışından gelen yabancı plakalı aracı uygulama noktasında durdurdu.

Aramada aracın gizli bölmesinde 40 kilogram eroin ele geçirilirken, yabancı uyruklu üç şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
PKK Kandil’de köşeye sıkıştı! PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!
Celalettin Can için tahliye kararıCelalettin Can için tahliye kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
40 kilogram eroin ele geçirildi Trabzon uyuşturucuyla mücadele

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

Celalettin Can için tahliye kararı

Celalettin Can için tahliye kararı

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.