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Trabzon'da 7 yunus ölüsü kara vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

TRABZON'un Arsin ve Sürmene ilçelerinde, 7 yunus ölüsü sahile vurdu.

Trabzon'da 7 yunus ölüsü kara vurdu

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Arsin ve Sürmene ilçelerinde, 7 yunus ölüsü sahile vurdu. Bazılarında yara izleri olduğu görülen yunusların, zıpkınla avlanmış olabileceği belirtildi.
Arsin ilçesi Yeşilyalı plajında 3, Sürmene ilçesi sahilinde ise 4 yunus ölüsü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve belediye ekipleri, yunuslar üzerinde inceleme yaptı. Yunusların bazılarında yara izleri olduğu görüldü. Ekipler, zıpkınla avlanmış olabileceği değerlendirilen yunus ölülerini sahilden alıp araçlarla götürdü.

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Trabzon'da 7 yunus ölüsü kara vurduTrabzon'da 7 yunus ölüsü kara vurduTrabzon'da 7 yunus ölüsü kara vurduTrabzon'da 7 yunus ölüsü kara vurdu

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