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Trabzon'da ABD'nin 'Kudüs' kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

TRABZON’da, cuma namazı çıkışı cami cemaati, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma çalışmalarını protesto etti.  İnsani Yarım Vakfı (İHH) Trabzon Şubesi’nce düzenlenen eylemde, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin mayıs ayında Kudüs'e taşınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

Trabzon'da ABD'nin 'Kudüs' kararına tepki

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, cuma namazı çıkışı cami cemaati, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma çalışmalarını protesto etti.
İnsani Yarım Vakfı (İHH) Trabzon Şubesi’nce düzenlenen eylemde, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin mayıs ayında Kudüs'e taşınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi. Cuma namazı sonrası İskender Paşa Camii önünde toplanan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun da aralarında bulunduğu grup, ABD ve İsrail’e tepki gösterirken, Filistinlilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek verdi.
Grup adına konuşan İHH Trabzon Şubesi Başkanı Zühtü Kalma, "15 Mayıs günü 'Büyük Felaket Nakba'nın 70’inci yıl dönümü. 70 yıldan beri İsrail, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. Kıble Camii’nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak, camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri yerlere atıp üstlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir" dedi.
Kudüs’ün sahipsiz olmadığını kaydeden Kalma, “Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasbedilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır" diye konuştu.
Konuşma sonrası grup, Uzunsokak yönüne doğru yürüyüş yaptı. Protestoya okul kıyafetleri ile gelen lise öğrencileri de ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, sloganlar attı.

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Trabzon'da ABD'nin 'Kudüs' kararına tepkiTrabzon'da ABD'nin 'Kudüs' kararına tepkiTrabzon'da ABD'nin 'Kudüs' kararına tepki

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