Trabzon'da Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Trabzon'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin (ANADER) iş birliğinde, Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi sahilinde oluşturulan "Afrin Zeytin Dalı Operasyonu Şehitleri Hatıra Ormanı"nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizim coğrafyamız dünyada en zor coğrafyadır. Burada her dönem değişik planlar olmuştur. Allah'a şükür milletimiz bütün planları tersine çevirmiştir." dedi.

Planların tersine çevrilmesi için mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Yavuz, "Yine değişlik planlar yapılıyor ama bunların da üstesinden gelmeyi başarıyoruz ve başaracağız. Bu birlik ve beraberlikle olur." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da şehit ve gazilerin canlarını ortaya koyması sayesinde milletin huzur içinde yaşayabildiğini aktardı.