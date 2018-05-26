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Trabzon'da Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

Vali Yücel Yavuz: - "Bizim coğrafyamız dünyada en zor coğrafyadır. Burada her dönem değişik planlar olmuştur. Allah'a şükür milletimiz bütün planları tersine çevirmiştir"

Trabzon'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin (ANADER) iş birliğinde, Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi sahilinde oluşturulan "Afrin Zeytin Dalı Operasyonu Şehitleri Hatıra Ormanı"nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizim coğrafyamız dünyada en zor coğrafyadır. Burada her dönem değişik planlar olmuştur. Allah'a şükür milletimiz bütün planları tersine çevirmiştir." dedi.

Planların tersine çevrilmesi için mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Yavuz, "Yine değişlik planlar yapılıyor ama bunların da üstesinden gelmeyi başarıyoruz ve başaracağız. Bu birlik ve beraberlikle olur." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da şehit ve gazilerin canlarını ortaya koyması sayesinde milletin huzur içinde yaşayabildiğini aktardı.

ANADER Başkanı Asım Aykan ise şehitlerin hatırasının Trabzon'da ebediyen yaşayacağını vurgulayarak, "15 Temmuz'da nasıl bir Çanakkale Savaşı yaptıysak, aslanlarımız da Afrin'de bir Çanakkale Savaşı yaptılar. Orada istediğimiz sonucu alamasaydık ne olurdu? Aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Allah şehitlerimizin mekanlarını ali etsin. Anadolu topraklarının altında 50 milyon şehit var. Yerin altındaki tapu, üstünden daha güçlü. Bu, bizim emsali olmayan zenginliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Törene AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora ile İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon milletvekili adayları Bahar Ayvazoğlu, Vehbi Koç ve Selçuk Çebi ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri, harekat sırasında şehit düşen askerlerin adlarının yazılı olduğu Türk bayrağı asılı zeytin fidanları toprakla buluşturdu.

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