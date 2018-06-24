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Trabzon'da ağlatan oy

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

TRABZON-DHA TRABZON'da adına gelen seçmen bilgi kağıdı ile oyunu kullanan Edanur Bayram, oy zarfını sandığa attıktan sonra listede adının olmadığını öğrendi.

TRABZON-DHA TRABZON'da adına gelen seçmen bilgi kağıdı ile oyunu kullanan Edanur Bayram, oy zarfını sandığa attıktan sonra listede adının olmadığını öğrendi. Görevliler, sayım sırasında sandıktan kurayla çekeceği bir zarfı açmadan oyu geçersiz sayacağını açıklaması üzerine genç kız göz yaşlarını tutamadı. Ortahisar ilçesi Gülbahar Hatun Mahallesi'nde oturan ve 12 gün sonra 18 yaşını dolduracak Edanur Bayram'a seçmen bilgi kağıdı geldi. Kağıtla birlikte Trabzon Fen Lisesi'nde, 2075 nolu sandık başına giden genç kız, seçmen bilgi kağıdını ibraz edince kabine yönlendirildi, kullandığı oyu zarfa atarak sandığa attı. Ancak görevliler oyu kullanan kızın adını seçmen listesinde bulamadı. Görevliler, sayım sırasında sandıktan kurayla çekeceği bir zarfı açmadan oyu geçersiz sayacağını açıkladı. Edanur Bayram oy kullandığı sandıktan bir oyun iptal edileceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. 'İLK OYUM GEÇERSİZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM' 18 yaşına girmesine sayılı günler kaldığını ifade eden Edanur Bayram, kendisine seçmen bilgi kağıdı geldiğini belirterek "Bende bu kağıtla sandığa giderek oyumu kullandım. Zarfı sandığa attım. Sonra imza atmak için görevliler listede ismimi aradı ancak bulamadı. Sandık görevlileri tutanak tutacağını söyledi. Sayım sırasında bir zarfın rastgele çekilerek oyun iptal edileceği söylendi. Bu haksızlık. Belki benim oy verdiğim partinin zarfı değil, başka bir partinin oyu iptal edilecek. Bu benim ilk oyumdu, geçersiz olduğu için çok üzgünüm" dedi.

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