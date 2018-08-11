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Trabzon'da akıma kapılan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:52 | Son Güncelleme

Trabzon'da akıma kapılan işçi öldü

Trabzon'da asansör tamiri sırasında elektrik akımına kapılan işçi öldü.

Ortahisar ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında asansördeki arızayı gidermek için çalışan işçi Hüseyin Can Yazıcı (28), elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Yazıcı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Asansör tamiri Elektrik akımına kapıldı Trabzon

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