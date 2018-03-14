Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi (3)

UÇAK 12.13'TE SORUNSUZ İNİŞ YAPTI
Bugün sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve Avrupa'da bir kente giden Almanya bayraklı özel ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yaptı. Uçak ikmalin ardından içindeki hasta ile birlikte havalandıktan 20 dakika sonra Trabzon Havalimanı'na teknik arıza bildirimi yaptı. Uçak saat 12.13'te Trabzon Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İtfaiye ve ambulanslar hazır bekledi. Uçak güvenli bölgeye alındı. Uçağın içindekiler ve hasta, tahliye ediliyor.
Pelin Çift’in Murat Bardakçı ile programı tartışma yarattı
İran'da düşen jetle ilgili yeni iddia: Pilotun cenazesi kayıp
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum