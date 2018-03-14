Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi (4)

UÇAK 12.13'TE SORUNSUZ İNİŞ YAPTI Bugün sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve Avrupa'da bir kente giden Almanya bayraklı özel ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yaptı. Uçak ikmalin ardından içindeki hasta ile birlikte havalandıktan 20 dakika sonra Trabzon Havalimanı'na teknik arıza bildirimi yaptı. Uçak saat 12.13'te Trabzon Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İtfaiye ve ambulanslar hazır bekledi. Uçak güvenli bölgeye alındı. Uçağın içindekiler ve hasta, tahliye ediliyor.