Trabzon'da beton mikserinin altında kalan kişi öldü

Trabzon'un Of ilçesinde, beton mikserinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yüksel Kaynatır'ın (50) kullandığı 61 FL 238 plakalı beton mikseri, Sugeldi Mahallesi'nde fren hortumlarının kopması nedeniyle durdu.
Beton mikserinden inip fren hortumlarını onarmaya çalışan Kaynatır, hareket eden aracın lastiklerinin altında kaldı.
Ağır yaralanan Kaynatır, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hareket eden beton mikseri ise yaklaşık 20 metre ilerleyip duvara çarparak durdu.
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