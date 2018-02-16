HABER

Trabzon'da beton mikserinin altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:13 | Son Güncelleme

Trabzon'da beton mikserinin altında kalan kişi öldü

Trabzon'un Of ilçesinde, beton mikserinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yüksel Kaynatır'ın (50) kullandığı 61 FL 238 plakalı beton mikseri, Sugeldi Mahallesi'nde fren hortumlarının kopması nedeniyle durdu.

Beton mikserinden inip fren hortumlarını onarmaya çalışan Kaynatır, hareket eden aracın lastiklerinin altında kaldı.

Ağır yaralanan Kaynatır, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hareket eden beton mikseri ise yaklaşık 20 metre ilerleyip duvara çarparak durdu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beton mikseri Trabzon Yüksel Kaynatır

En Çok Okunan Haberler

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet

Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

Feci şekilde can verdi! Ülkeden kaçmaya çalışan avukatı aslanlar yedi

Feci şekilde can verdi! Ülkeden kaçmaya çalışan avukatı aslanlar yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu:

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu:

Yaranlar Mehmetçiğe destek için Afrin’e gidecek

Yaranlar Mehmetçiğe destek için Afrin’e gidecek

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (4) - Yeniden

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (4) - Yeniden

Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş Hakan Kayacı Çankırı'ya getirildi

Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş Hakan Kayacı Çankırı'ya getirildi

Çankırı’nın sorunlarını belirlediler

Çankırı’nın sorunlarını belirlediler

Bakan Sarıeroğlu BEÜ ziyaret etti

Bakan Sarıeroğlu BEÜ ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.