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Trabzon'da "bıçak parası" alan doktor tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

Trabzon'da "bıçak parası" alan doktor tutuklandı

Trabzon'da, ameliyat edeceği hastanın yakınlarından "bıçak parası" alan doktor tutuklandı.

Trabzon'da yaşayan V.Y, babasının ameliyatı için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde görev yapan uzman doktor E.V'nin kendisinden 2 bin lira talep ettiğini belirterek İl Sağlık Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Konunun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilmesi üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda doktor E.V, seri numaraları alınmış 2 bin lirayı hasta yakını V.Y'den aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan E.V, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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bıçak parası doktor Trabzon

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