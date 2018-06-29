Trabzon'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Trabzon'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden mahkum yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 13 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasının infazı dolayısıyla bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar eden N.E'yi yakalamak için operasyon düzenledi.
Ekipler, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarına ilişkin hakkında 15 arama ile 4 bin lira adli para cezası kararı da bulunan N.E'yi gözaltına aldı.
N.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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