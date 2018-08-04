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Trabzon'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

Güzellik merkezi işleten kadın, akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Trabzon'da güzellik merkezi işleten kadın, akrabası olan kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ortahisar ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde iş yerlerinin de bulunduğu bina içerisinde Gülsün T. (41) ile akrabası olan E.T. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda E.T, yanında getirdiği bıçakla Gülsün T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Gülsün T, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan E.T. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Trabzon

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