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Trabzon'da DEAŞ mensubu terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:20 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve oturma izni almak için başvuru yapan Dağıstan uyruklu kadın yakalanarak cezaevine gönderildi

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütü DEAŞ üyesi Dağıstan uyruklu kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Dağıstan uyruklu H.M. (24) oturma izni almak için Trabzon Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etti.

H.M. hakkında kısıtlama bulunduğunu tespit eden Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kadın hakkında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan H.M, cezaevine gönderildi.

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DEAŞ Trabzon

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