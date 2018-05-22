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Trabzon'da denize düşen köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

Trabzon'da denize düşen köpek kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize düşen köpek, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı İskele mevkisinde bir köpeğin denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine geldi.

Köpeğin mahsur kaldığı yere yüzerek giden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla köpeği kurtararak güvenli alana çıkardı.

Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan ve sağlık sorunu olmayan köpek, olay yerinden uzaklaştı.

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köpek kurtarma Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri

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