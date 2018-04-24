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Trabzon'da doktora darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

Hasta yakını tarafından darp edilen doktor tedavi altına alındı

Trabzon'da bir pediatri doktoru, hasta yakını tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatri Ana Bilim Dalı Dr. Mustafa Börekçi, geçen cuma günü bir hasta yakını ile tartıştı.

Güvenlik güçlerince sağlık kurumundan uzaklaştırılan hasta yakını bugün tekrar hastaneye gelerek doktor Börekçi'nin odasına girdi. burada Börekçi'yi darp eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından hastane acil servisinde darp raporu alan Börekçi, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hastaneye gelen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu zanlı kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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doktora darp iddiası Trabzon

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