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Trabzon'da doktoru darbeden kişiye tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Doktoru darbeden hasta yakını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Trabzon'da, pediatri doktorunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Börekçi'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını T.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından T.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon'da geçen cuma günü doktor Börekçi ile tartışan hasta yakını T.Ş, hastaneye dün öğle saatlerinde tekrar gitmişti. Zanlı, Börekçi'yi odasında darbetmişti. Kaçan T.Ş, hastanenin acil servisinde darp raporu alan Börekçi'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanmıştı.

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