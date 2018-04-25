Trabzon'da doktoru darbeden kişiye tutuklama

Trabzon'da, pediatri doktorunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Börekçi'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını T.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından T.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Trabzon'da geçen cuma günü doktor Börekçi ile tartışan hasta yakını T.Ş, hastaneye dün öğle saatlerinde tekrar gitmişti. Zanlı, Börekçi'yi odasında darbetmişti. Kaçan T.Ş, hastanenin acil servisinde darp raporu alan Börekçi'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanmıştı.
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