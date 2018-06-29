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Trabzon'da doktorun "bıçak parası" aldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Trabzon Tabip Odası: - "İlimizde çalışan meslektaşımız hakkında mesleki disiplin ve deontoloji açısından Tabip Odamız da bir ön inceleme başlatmıştır"

Trabzon Tabip Odası, uzman doktor E.V'nin ameliyat edeceği hastanın yakınlarından "bıçak parası" aldığı iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin mesleki disiplin ve deontoloji açısından ön inceleme başlattı.

Trabzon Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde gerek yerel, gerekse ulusal medyada Dr. E.V. hakkında haber ve yorumların yer aldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İlimizde çalışan meslektaşımız hakkında mesleki disiplin ve deontoloji açısından Tabip Odamız da bir ön inceleme başlatmıştır. Bir suç ile itham edilen herkes suçu ispat edilene kadar masumdur. Medyadaki haberlerin ve yorumların ne yazık ki çoğu saldırı niteliği taşımaktadır ve hekimlere karşı şiddeti körüklemektedir."

Açıklamada, tüm medya organları sağduyulu olmaya davet edilerek, konu ile ilgili sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı.

- Olay

V.Y, babasının ameliyatı için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde görev yapan uzman doktor E.V'nin kendisinden 2 bin lira talep ettiğini belirterek İl Sağlık Müdürlüğüne ihbarda bulunmuştu.

Konunun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilmesi üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda doktor E.V, seri numaraları alınmış 2 bin lirayı V.Y'den alırken suçüstü yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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