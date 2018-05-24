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Trabzon'da DSİ'den taşkın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri taşkın tatbikatı düzenledi.

Trabzon'da DSİ'den taşkın tatbikatı

Fatih TURAN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri taşkın tatbikatı düzenledi. Mobil taşkın koordinasyon merkezi aracının da kullanıldığı gerçeği aratmayan tatbikatta, derede senaryo gereği oluşturulan suni taşkın, iş makineleri ve ekiplerin müdahalesiyle önlendi.
DSİ 22'nci Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından, ülkenin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de ,yağan aşırı yağışların neden olduğu taşkınlara müdahale etmek için tatbikat düzenledi. Maçka ilçesindeki Galyan Deresi'nde gerçekleştirilen tatbikatta DSİ bölge müdürlüğü bünyesinde görevli yaklaşık 70 kişi katıldı. Bölgede kriz masası da oluşturulan tatbikatta Galyan Deresi'nde senaryo gereği suni göl oluşturuldu. Taşkın ihbarının alınması sonrası başlayan tatbikatta harekete geçen müdahale ekipleri ve iş makineleri, organize şekilde intikal ettikleri taşkına müdahalede bulundu. Suni taşkın, iş makineleri ile önlenmeye çalışılırken, ağaçlarla tıkanan köprülere de temizlendi.
SU TAHLİYESİ YAPILDI
İlk kez uygulamaya konulan mobil taşkın koordinasyon merkezi aracının da, aktif olarak kullanıldığı tatbikatta, motopomplar ile su tahliyesi yapılırken, teknik ekipler ise taşkın ilgili ölçümler ve taşkının seyri ile ilgili etüt çalışmalar yaptı. Tatbikatta dere içerisinde olası kazazedeler için can simidinin hedefe atılması yönünde de prova yapıldı.
'AMAÇ HIZLI VE DOĞRU MÜDAHALE'
DSİ 22'nci Trabzon Bölge Müdürü Oğuz Kasap, tatbikatı hiçbir aksaklık yapmadan başarıyla tamamladıklarını belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Taşkın Tatbikatı Koordinatörü Dr. Emre Akçalı ise tatbikattaki amacının personelin taşkına süratli ve doğru müdahale kapasitesini artırmak ve taşkın zararlarını azaltmak olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da DSİ'den taşkın tatbikatıTrabzon'da DSİ'den taşkın tatbikatıTrabzon'da DSİ'den taşkın tatbikatıTrabzon'da DSİ'den taşkın tatbikatı

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