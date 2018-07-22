HABER

Trabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yolunda, adrenalin tutkunları tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşü

Emre KOLTUK/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yolunda, adrenalin tutkunları tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.
Trabzon Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için doğa tutkunları Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi Derebaşı mevkiinde buluştu. Doğa tutkunları, Trabzon-Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yoluna doğru yürüyüşe geçti. Yağmur ve sisli havada yapılan yürüyüşe Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sami Ayan ile doğa severler katıldı. Yürüyüşe katılanlar zorlu yolda heyecanlı anlar yaşadı.
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, tarihte dünyanın en tehlikeli yolu diye de isimlendirilen, aynı zamanda, sarp, insanlara heyecan veren ve geçişi zor olan bir noktada yer alan yolun 1916-1918 yılları arasında yapıldığını söyledi. Ayvazoğlu, "Hatta İpek Yolu geçiş güzergahı üzerinde bir noktada bulunuyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Karadeniz'in kendisine has doğasını, kültürünü yaşatmak ve aynı zamanda dünyada da en tehlikeli viraj olarak nitelendirilen bu virajda doğa yürüyüşçülerimizle yürüyüş yaparak bu alanımızı turizme kazandırmak istiyoruz. Dağcılar, trekking tutkunları ve off-road yapmak isteyenler için uygun bir ortam. Tüm dağcılarımızı, yürüyüşçülerimizi, macera ve heyecan yaşamak isteyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.
Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı da zaman içinde bölgeye ilgi arttıkça tedbirlerin daha da genişleyeceğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Burası dünyanın en tehlikeli yolu olarak literatürdeki yerini aldı. Buraya bizim kontrolümüz dışında araç girişine izin vermiyoruz. Yürüyüş için tedbirlerimizi aldık. Araç geçişine izin vermiyoruz. Zaman içerisinde bu bölgeye ilgi arttıkça, güvenlik tedbirlerimizi de arttırmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı da çalışmalarımız sürüyor."
Bölgede taşımacılık yaptığını anlatan Çetin Öner ise her virajda bir anısı olduğunu söyledi. Öner, "Buranın en eski şoförlerinden, yaşayan canlı efsanelerinden biriyim. 1952 model kamyonlarla biz buralarda çalıştık. Buranın her virajında bir anımız var. Bölgenin turizm sit alanı olarak turizme kazandırılmasını değerli devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Ben 72 yaşındayım. Yağmurlu bir havada bu yürüyüşe katılmamın nedeni de bu bölgenin turizme kazandırılmasına destek içindir" dedi.
DEREBAŞI VİRAJLARI
Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D- 915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşüTrabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşüTrabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşüTrabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşü

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandıAskerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı
Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısıOrhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.