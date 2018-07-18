Trabzon'da düzenli kan bağışçıları ödüllendirildi

Trabzon'da Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunan 31 kişiye altın, gümüş ve bronz madalya verildi.

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezince bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Yücel Yavuz, zamanı geldiğinde canını ve kanını vermeye hazır bir milletin ferdi olarak Türk Kızılayının insanlığa yardım için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yavuz, "Kan lazım olduğu zaman çaresizlik baş gösterir. Bir yerlere başvurmak gerekir ama günümüzde Allah'a çok şükür, artık hasta yakınlarına kan bulmaları gerektiği söylenmiyor. Tabii onların da beslendiği kaynak gönüllü bağışçılarımız. Bu konuda duyarlılığı artırmak gerekiyor." dedi.

Vali Yavuz, Türk Kızılayı'nın dünyada muhteşem bir yapılanmaya sahip olduğunu vurgulayarak, "Kaza, felaket ve olaylarda aklımıza ilk gelen bu konudaki görevli kuruluşlardır. Türk Kızılayını, çadır, tır ya da aracını gördüğümüz zaman gönülden rahatlıyoruz. Bu artık yerleşik bir hal aldı." diye konuştu.

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da kanın kime, ne zaman, nerede lazım olacağının bilinmediğini belirterek, "Aslında hepimiz birbirimize muhtacız. Yılın belli zamanlarında bir araya gelerek düzenli kan bağışçısı sayısını daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.