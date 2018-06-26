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Trabzon'da evleri yıkılan ailenin dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

TRABZON’un Tonya ilçesinde, heyelan riski nedeniyle boşalttıkları evleri yıkılan, geçici olarak sığındıkları komşularının evine yerleşen 5 kişilik aile, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Trabzon'da evleri yıkılan ailenin dramı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Tonya ilçesinde, heyelan riski nedeniyle boşalttıkları evleri yıkılan, geçici olarak sığındıkları komşularının evine yerleşen 5 kişilik aile, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Aile, yeni ev yapımı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.
Tonya ilçesi Sağrı Mahallesi’nde oturan Ahmet Sağlam'ın evinin duvarlarında ve zemininde çatlaklar oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarının yaptığı incelemede, evin yıkılma riski taşıdığı belirlendi, can ve mal güvenliği açısından boşaltılması istendi. Evi boşaltan Sağlam ailesi, komşularının verdiği eski bir eve sığındı. Riskli yapı da yıkıldı. Sığındıkları evde yatalak hastaları ile birlikte zor koşullarda yaşadıklarını anlatan Sağlam ailesi, yeni ev yapacak maddi güçleri olmadığını belirterek kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.
Ailenin fertlerinden Fer­hat Sağlam, risk nedeniyle boşalttıkları evlerinin yıkıldığını belirterek komşularının evinde yaşamaya çalıştıklarını söyledi. Sağlam, "Hangi kuruma yardım için başvurduysak olumlu cevap alamadık. Biz bu devletin vatandaşı değil miyiz? Kimse bizimle ilgilenmiyor. Yardım bekliyoruz" dedi.
Feride Sağlam da yıkılan evlerinin yenisinin yapılması için yardım çağrısında bulunarak "35 yıldır yatalak hasta bakıyorum. 35 yıldır kendim bezledim, kendim bez aldım. Ben de ameliyat oldum, sağlık sorunlarım var. Çocuklarıma yardım edemiyorum. Bir çocuğum evlendi, İstanbul’da asgari ücret ile çalışıyor. Buraya geldi yatmaya yerimiz yok. Evime gelin koyamıyorum. Ne yapmam lazım? Şu anda komşumun evinde kalıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir durumu vermesin" diye konuştu.
Evsiz kaldıklarını anlatan Zeynep Sağlam ise "Babam yatalak hasta. Evimiz yıkıldı, devlet bize 'Çıkın' dedi. Herhangi bir destek alamıyoruz. İşim, gücüm, herhangi bir şeyimiz yok. 7 kardeşiz, işimiz gücümüz yok. Allah rızası için devletimizden yardım talep ediyoruz. Ben babamı bakmakla yükümlüyüm ama onu daha bakacak gücüm kalmadı" diyerek kendilerine yardım yapılmasını istedi.

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Trabzon'da evleri yıkılan ailenin dramıTrabzon'da evleri yıkılan ailenin dramıTrabzon'da evleri yıkılan ailenin dramıTrabzon'da evleri yıkılan ailenin dramı

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