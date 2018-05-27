HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trabzon'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

Aralarında öğretim görevlileri ve örgütün sözde Ağrı il imam yardımcısının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında öğretim görevlileri ve örgütün Ağrı il imam yardımcısının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Ağrı Emniyet Müdürlüğünce aranan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. F.Y. ve öğretim görevlisi Ş.D, örgütün Ağrı il imam yardımcısı ve aynı zamanda Trabzon'da yeni yapılanmada üst düzey görev alan ByLock kullanıcısı Ş.A, F.A, Kars Emniyet Müdürlüğünce aranan ByLock kullanıcısı O.Ç, Bartın'da düzenlenen gaybubet operasyonunun firarisi olarak aranan ByLock kullanıcısı N.İ, Artvin Emniyet Müdürlüğünce aranan ve üzerinde 3 sahte kimlik ele geçirilen S.Ö. gözaltına alındı.

Gözaltındakiler, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderilecek.

Öte yandan, KTÜ'de araştırma görevlisi iken kamu görevinden ihraç edilen S.Ö ile örgütün üniversite öğrenci evlerinden sorumlu sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) olarak faaliyet yürüten E.Y. de gözaltına alındı. Zanlıların işlemleri sürüyor.

KTÜ araştırma görevlisi G.D. ile ücretli öğretmen olarak görev yapan ve tutuklu örgüt mensupları ile bağlantılı olan S.G. gözaltına alındı. G.D. ve S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Arhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldıArhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldı
Tapuların iadesiyle yurt dışındaki Süryanilerin Türkiye'ye dönmesi bekleniyorTapuların iadesiyle yurt dışındaki Süryanilerin Türkiye'ye dönmesi bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.