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Trabzon'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 23:08 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin kentteki öğretmenlerden sorumlu "milli eğitim imamı" olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, örgütün hücre evinde yakalandı - Operasyonda yüklü miktarda Türk lirası ile döviz ele geçirildi

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün hücre evinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekiplerce, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin kaldığı bir site içindeki eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu "milli eğitim imamı" İ.D. ile meslekten ihraç edilen eski öğretmenler L.E. ve H.B. gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada ele geçirilen 52 bin 100 lira, 12 bin 620 avro, bin 160 dolar ile çok sayıda telefon ve bilgisayara da el konuldu.

Öte yandan, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan emekli öğretmen İ.D'nin üzerinde, A.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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