Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY'nin iş adamı ve esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyon kapsamında 10 Mart'ta gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
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