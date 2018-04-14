Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince emniyet yapılanmasında "mahrem imam vekiller" olarak adlandırılan kişilere bağlı örgüt faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çoğunluğu görevlerinden ihraç edilen veya görevden uzaklaştırılan polis memurları ile eşlerinden oluşan şüphelilere yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Bir şüphenin yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.
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