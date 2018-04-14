Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, müzahir dernek çalışanı, dernek üyesi, özel sektör çalışanı ve kamu görevlilerinden oluşan 9 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
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