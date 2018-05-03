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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

Örgüt üyeleri ve "ByLock" kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt üyeleri ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Of ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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4 kişi gözaltına alındı FETÖ PDY operasyonu Trabzon

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