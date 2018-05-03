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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 23:56 | Son Güncelleme

Haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Iğdır, Gümüşhane ve Ardahan'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişinin Trabzon'da olduğu tespit edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 3 zanlı gözaltına alındı.

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