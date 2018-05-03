Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Iğdır, Gümüşhane ve Ardahan'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişinin Trabzon'da olduğu tespit edildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 3 zanlı gözaltına alındı.
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