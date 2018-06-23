Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon il imamı olduğu iddiasıyla aranan zanlı ve eşi, Ordu'da gaybubet evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Trabzon il imamı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla aranan Muhammet K. ile eşi Ayşe Aslıhan K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ordu'da örgüt mensuplarının gaybubet evi olarak adlandırdığı adreste saklandığı tespit edilen zanlılar, Ordu emniyeti ile düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.
Muhammet K'nin FETÖ/PDY'ye müzahir Karadeniz İşadamları Derneği üyesi olduğu, 2008-2010 yıllarında Ağrı, 2010-2013 tarihlerinde Gümüşhane, 2014-2016 döneminde de Trabzon il imamlığı yaptığı öğrenildi.
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