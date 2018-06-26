HABER

Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:40 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 13 şahıs hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, görevlerinden ihraç olmuş asker, öğrenci, memur ve özel sektör çalışanlarından oluşan 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlılardan 3'ünün Giresun, Bursa ve Ankara'ya teslim edileceği, soruşturma kapsamında 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Van'ın Saray ilçesi Kaymakamı Bayır FETÖ'den gözaltına alındıVan'ın Saray ilçesi Kaymakamı Bayır FETÖ'den gözaltına alındı
AK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeğiAK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13 gözaltı FETÖ operasyon Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.