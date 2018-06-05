Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kadın yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrol yapıldı.
Ekiplerce gözaltına alınan 11 kadın işlemleri için emniyete götürüldü.
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