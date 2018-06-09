Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi'nde denetim ve kontrol yapıldı.
Ekiplerce gözaltına alınan 11 kadın, işlemleri için emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri devam eden kadınlara, Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapılacağı öğrenildi.
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