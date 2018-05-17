"Temin edilmiş ve program yüklenmiş bir cihaz, aslında bir cep telefonu. Navigasyon sistemi, sesli kitap okuma, mesaj okuma sistemi var. Telefona kayıtlı isimleri okuma, seslendiğinizde arama özelliği var. Ayrıca bu cihazınız olmasa dahi programı android sistemine yükleyebiliyorsunuz. Görme engelli vatandaşımız yürürken eğer bir yeri bulmak istiyorsa bunu sesli olarak telefonuna söylüyor, telefon da sesli olarak ona yolu tarif ediyor."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kurt, burada yaptığı konuşmada, projenin amacının görme engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Ortahisar Belediyesinin Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen cihaz dağıtım törenine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Güven ile görme engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Trabzon'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan 2018 yılı Gören Göz Projesi kapsamındaki cihazlar sahiplerine dağıtıldı.

Kurt, görme engellilerin genellikle bu konuda yardımcı bulamadıkları zaman dışarı çıkmakta zorlandıklarını dile getirerek, Gören Göz Projesi'nin de bu kapsamda önemli olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında cihazlarla ilgili eğitim verildiğini belirten Kurt, "Proje kapsamında 205 cihaz var elimizde. Bunların şu anda 100'ünün dağıtımını yaptık. Müracaatlar doğrultusunda da diğer cihazların dağıtımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Güven'in açılış konuşmalarının ardından müracaat eden görme engelli vatandaşlara cihazları teslim edildi.

Cihaz dağıtım töreninin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gelen eğitici Mücahit Uslu, ilgililere cihazların kullanımı hakkında bilgi verdi.

