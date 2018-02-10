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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan İstanbul ve Ankara seferleri gerçekleştirilemedi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava ulaşımı sis engeli Trabzon

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