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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 00:02 | Son Güncelleme

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da etkili sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili sis dolayısıyla İstanbul'dan 00.35 ve 01.15'te Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon Havalimanı'ndan 01.30 ve 05.05'te İstanbul'a yapılması planlanan seferlerin de gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi.

Öte yandan, kente İstanbul'dan 21.50, Ankara'dan 22.25'te sefer yapan uçakların sis dolayısıyla Samsun Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.

Bazı hava yolu şirketlerinin uçuşları ise rötarlı gerçekleştiriliyor.

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