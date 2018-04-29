Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da etkili olan sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olan sis dolayısıyla İzmir'den 21.25'te Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferi iptal edildi.

Trabzon Havalimanı'ndan 22.05'te İzmir'e yapılması planlanan seferin de gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi.

Bazı hava yolu şirketlerinin uçuşları ise rötarlı gerçekleştiriliyor.

