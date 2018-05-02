HABER

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sis dolayısıyla İstanbul'dan 18.45 ve 20.20, İzmir'den ise 19.25'te Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

İstanbul'dan aynı havalimanına 21.05'teki uçuşun da iptal edildiği belirtildi.

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a 19.10 ve İzmir'e 19.55'te yapılması planlanan seferlerin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.

İstanbul'a 20.45 ve 21.30'daki uçuşların da sis dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.

Gün içinde de çok sayıda seferin yapılamadığı, bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarının ise rötarlı gerçekleştirildiği öğrenildi.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!
Tarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklamaTarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklama
Çifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü varÇifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava ulaşımı sis engeli Trabzon trabzon havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Kocaeli'de şok baskın! Milyonlarca lira değerindeki ürünler ele geçirildi!

Kocaeli'de şok baskın! Milyonlarca lira değerindeki ürünler ele geçirildi!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.