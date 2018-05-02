Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sis dolayısıyla İstanbul'dan 18.45 ve 20.20, İzmir'den ise 19.25'te Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
İstanbul'dan aynı havalimanına 21.05'teki uçuşun da iptal edildiği belirtildi.
Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a 19.10 ve İzmir'e 19.55'te yapılması planlanan seferlerin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.
İstanbul'a 20.45 ve 21.30'daki uçuşların da sis dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.
Gün içinde de çok sayıda seferin yapılamadığı, bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarının ise rötarlı gerçekleştirildiği öğrenildi.
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