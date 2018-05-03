Trabzon'da havayolu ulaşımına sis engeli

Trabzon'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, havayolu şirketleri, şehir merkezinde etkili olan sis dolayısıyla Trabzon Havalimanı'na, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 22.35 ve 00.35, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 01.15 ile 01.30, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan da 23.15 ve 01.00'de yapılması planlanan seferleri iptal etti.
Trabzon Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 22.45 ve 05.40, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 05.05 ve 06.10, Ankara Esenboğa Havalimanı'na 22.50, 23.55 ve 06.00'daki seferler de aynı nedenle yapılamayacak.
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