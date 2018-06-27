HABER

Trabzon’da her okula bir sokak köpeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

 TRABZON’da Milli Eğitim, Belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliği ile hazırlanan 'Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesiyle her okula bir kulübe ve sokak köpeği verilmeye başlandı.

Aleyna BAYRAM/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da Milli Eğitim, Belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliği ile hazırlanan 'Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesiyle her okula bir kulübe ve sokak köpeği verilmeye başlandı. Bakımı okullar tarafından yapılacak köpekleri besleyecek öğrenciler, bu sayede sokak hayvanlarının bakımı ve sevgisi konusunda eğitilecek.

Ortahisar ilçesinde, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRAHAYKO, ortaklaşa 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi geliştirdi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilmesi planlanan proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Projenin ilk uygulaması yaz döneminde de eğitim veren Bahçeşehir Koleji’nde başladı. Okula, barınağa terk edilmiş Golden cinsi bir köpek ve kulübe verildi. Bes ad verilen ve bakımı okul tarafından yapılacak köpeğe ilgi gösteren çocuklar, beslemek için sıraya girdi.

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, tüm canlılara uygulanan şiddetin karşısında olduklarını söyledi. Dünya genelinde kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarında artış yaşandığını söyleyen Kurban, "Bu durumun önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmaları önemli. Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda öğrenilmesi gerekiyor. Projeyle barınaktan aldığımız sakin, uyumlu ve çocuklarla anlaşabilen köpeklerimizi okullara teslim ediyoruz. Hayvanlara yuva bulmayı ve çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuk kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman, ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorlar" dedi.

Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü Müdürü Cihangir Üreyener de hayvanları seven insanların merhamet duygularının geliştiğini belirterek, "Çocuklarımız okula kayıtlı oldukları günden beri hayvan sevgilerini sürekli dile getiriyorlardı. Derneğimizle iletişime geçtik ve bir köpeğin bakımını üstlendik. Çocuklarımızın da çok fazla hoşuna gitti. Onlara böyle bir sürpriz yapmak istedik. Çok memnunuz. Öğrencilerimiz bize teşekkür etti, çok duygulandık" diye konuştu.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
KKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliğiKKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliği
Parkta iguana sürpriziParkta iguana sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.