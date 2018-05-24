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Trabzon'da Hizb-ut Tahrir operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Of ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'da, Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hizb-ut Tahrir örgütünün kentteki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, Of ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, R.Y. isimli kişi gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, örgütün yayını olan 10 adet kitap ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hizb-Ut Tahrir Of operasyon Trabzon

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