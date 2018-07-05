HABER

Trabzon'da iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

Trabzon'da iş kazası: 1 ölü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde demir keserken yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamzalı Mahallesinde Ahmet Bilgin (48), spiral makinesiyle teleferik direğindeki demiri kestiği sırada koltuk altından ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Bilgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
Bitlisli minibüsçülerden çocuk istismarına tepkiBitlisli minibüsçülerden çocuk istismarına tepki
Ordu'da çocuk istismarına karşı yürüyüşOrdu'da çocuk istismarına karşı yürüyüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iş kazası işçi Trabzon Vakfıkebir

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.