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Trabzon'da "İşgale Karşı Ses Ver" mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Vali Yücel Yavuz: - "Buradan dünyaya denilecek ki artık zulüm, zalim, haksızlık, ne kadar insanlık dışı uygulama varsa karşınızda Türkiye var, karşınızda İslam toplumunun lideri olan Müslüman Türk milleti var"

Trabzon'da, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama tepki göstermek amacıyla "İşgale Karşı Ses Ver" yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.

Trabzon Sivil İnisiyatifi öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Sık sık tekbir getiren gruptakiler, "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Kudüs İslam'ındır", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Kudüs'e selam direnişe devam" yazılı afiş ve pankartlar taşıdı.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından miting organize edildi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ile başlayan programda, "Kudüs" temalı sinevizyon gösterildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, dünyada güçlerin savaştığını, bu sırada da silahsız, savunmasız insanların acımasızca katledildiğini söyledi.

Bütün İslam ülkelerinin İstanbul'da bir araya geldiğini belirten Yavuz, "Buradan dünyaya denilecek ki artık zulüm, zalim, haksızlık, ne kadar insanlık dışı uygulama varsa karşınızda Türkiye var, karşınızda İslam toplumunun lideri olan Müslüman Türk milleti var. Bunu yapabilmek için ne yaptık? Gücümüzü, ruhumuzu birleştirdik, duruşumuzu netleştirdik, birlik ve beraberliğimizi her zaman ve her daim dünyaya deklare ettik. Allah'ın izniyle böyle de olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yavuz, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İslam dünyasının çok zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bütün Müslümanların bir ve beraber olması gerektiğini vurgulayan Balta, "Allah'a dua ediyoruz, bu mübarek günlerde Müslümanları tek yürek eyle, bu katiller karşısında bir ve beraber eyle ki Kudüs İslam'ın ilk kubbesi ve o kutsal topraklarda Filistin'deki kardeşlerimiz rahat ve huzurlu olsunlar. Dünyada bütün ezilmişler, rahat ve huzurlu olsunlar." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise bu davanın İslam'ın, Kudüs'ün davası olduğunu dile getirdi.

Kudüs'ün tüm Müslümanların haremi olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Haremimizin İsrail ve iş birlikçi Amerika tarafından kirletilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Allah bizimledir, zafer inananlarındır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sinevizyondan İstanbul'da gerçekleştirilen Kudüs mitingini izledi.

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