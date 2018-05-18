Bütün İslam ülkelerinin İstanbul'da bir araya geldiğini belirten Yavuz, "Buradan dünyaya denilecek ki artık zulüm, zalim, haksızlık, ne kadar insanlık dışı uygulama varsa karşınızda Türkiye var, karşınızda İslam toplumunun lideri olan Müslüman Türk milleti var. Bunu yapabilmek için ne yaptık? Gücümüzü, ruhumuzu birleştirdik, duruşumuzu netleştirdik, birlik ve beraberliğimizi her zaman ve her daim dünyaya deklare ettik. Allah'ın izniyle böyle de olmaya devam edeceğiz." dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, dünyada güçlerin savaştığını, bu sırada da silahsız, savunmasız insanların acımasızca katledildiğini söyledi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ile başlayan programda, "Kudüs" temalı sinevizyon gösterildi.

Sık sık tekbir getiren gruptakiler, "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Kudüs İslam'ındır", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Kudüs'e selam direnişe devam" yazılı afiş ve pankartlar taşıdı.

Trabzon'da, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama tepki göstermek amacıyla "İşgale Karşı Ses Ver" yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.

Yavuz, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İslam dünyasının çok zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bütün Müslümanların bir ve beraber olması gerektiğini vurgulayan Balta, "Allah'a dua ediyoruz, bu mübarek günlerde Müslümanları tek yürek eyle, bu katiller karşısında bir ve beraber eyle ki Kudüs İslam'ın ilk kubbesi ve o kutsal topraklarda Filistin'deki kardeşlerimiz rahat ve huzurlu olsunlar. Dünyada bütün ezilmişler, rahat ve huzurlu olsunlar." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise bu davanın İslam'ın, Kudüs'ün davası olduğunu dile getirdi.

Kudüs'ün tüm Müslümanların haremi olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Haremimizin İsrail ve iş birlikçi Amerika tarafından kirletilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Allah bizimledir, zafer inananlarındır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sinevizyondan İstanbul'da gerçekleştirilen Kudüs mitingini izledi.

