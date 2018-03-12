Trabzon’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Trabzon’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Etkinlikte bir konuşma yapan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İstiklal Marşının vatan ve bayrak sevgisini, Türk Milletinin onurlu mücadelesini ve bağımsızlık sevdasını vurgulayan destansı bir eser olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı’nın aynı zamanda tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belge niteliğinde olduğunu dile getiren Vali Yavuz, “Topyekûn vatan mücadelesinin verildiği bir dönemde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm milletimize yaşattığı ortak duygu ve coşkuyla zorluklara karşı dayanma gücümüzü artırmış, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş, güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise, Mehmet Akif’in ve İstiklal marşının ruhunu taşıyanların 15 Temmuz’un da uçaklara ve tanklara karşı canlarını ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Bu aziz millet o ruhu taşıyor. Hürriyet, vatanın birliği ve beraberliği için bir bütün olarak devletine ve bayrağına sahip çıktı. Bu hain darbe girişiminin insanların varlığını ve hayatlarını ortaya koymaları ile önlendiğini bütün dünya aziz milletimizin şahsında gördü. Bugün yine aynı şekilde tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet için 81 milyon insanı ile terörü yok etmek ve mazlumlara sahip çıkmak için hak ve adalet için bütün geçmiş tarihte olduğu gibi şimdi de silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet mensuplarımız Zeytin Dalı harekatı için Afrin’deler. Burada kahramanlıklar gösteren silahlı kuvvetler mensuplarımız vatan, bayrak ve mazlumların hürriyetine kavuşması için çarpışırken, kendi canlarını ortaya koymaktadır ve kahraman askerlerimiz, “milletimiz, vatanımız ve bayrağımız için canımız feda olsun” demektedirler. İstiklal marşı ruhunu bu aziz millet ve ordumuz bugün de taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verip onları tebrik etti. Daha sonra İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde sergi açılan sergiyi gezen Vali Yavuz, sergiyi gezerek Akif’ın eserleri ve fotoğraflarını inceledi.